Preso a pugni per 50 euro: tentata rapina in un fast food di Scicli

Tenta una rapina, aggredisce il dipendente di un fast food e un cliente che si era fatto avanti per difenderlo. È accaduto a Scicli. Arrestato un ventinovenne.



I FATTI



Era entrato in un fast food di Scicli e dopo aver minacciato un dipendente chiedendogli di dargli 50 euro, gli ha scaraventato anche due pugni in faccia. Un episodio che si è verificato il 21 maggio, mentre l’arresto è avvenuto il 25 luglio. Un giovane sciclitano è stato arrestato; è ritenuto responsabile di tentata rapina e lesioni aggravate. L’uomo, 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito pure un avventore del locale che era andato a soccorrere il giovane dipendente del locale. Anche l’avventore ha rimediato un pugno in fronte.



LA FUGA E LE INDAGINI



Il delinquente era riuscito a scappare. Al dipendente del fast food erano state refertate lesioni giudicate guaribili in 5 giorni, mentre è andata peggio all’avventore che ha tentato di aiutare l’operaio: le sue lesioni sono state giudicate guaribili il 30 giorni. Grazie all’acquisizione dei filmati delle telecamere di video sorveglianza i carabinieri di Modica sono riusciti ad arrestare il responsabile che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dovrà rispondere del reato di tentata rapina e di lesioni personali aggravate per aver cagionato alle vittime escoriazioni, traumi e fratture.