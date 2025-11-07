Presentata la 58ª Fiera d’Autunno: alla Nuova Emaia di Vittoria si incontrano tradizione, innovazione e sviluppo del territorio

VITTORIA – È tutto pronto per la 58ª edizione della Fiera d’Autunno, il grande appuntamento che da oltre mezzo secolo racconta il tessuto produttivo, economico e culturale di Vittoria e della Sicilia sud-orientale. La manifestazione, in programma dall’8 al 16 novembre presso il polo fieristico “Nuova Emaia – Città di Vittoria”, è stata presentata ufficialmente in una conferenza stampa che ha posto l’accento su un concetto chiave: tradizione e innovazione possono e devono camminare insieme.

Un’edizione, quella del 2025, che si preannuncia come una delle più ricche e partecipate degli ultimi anni. Il programma include incontri, degustazioni, mostre tematiche, aree dedicate alle nuove tecnologie, alla sostenibilità e all’agroalimentare di qualità, con un’attenzione particolare al mondo delle imprese giovanili e all’artigianato locale.

La Fiera, come da tradizione, sarà un luogo d’incontro tra imprese, istituzioni, cittadini e associazioni, ma anche un laboratorio di idee e relazioni, capace di valorizzare la vocazione agricola e imprenditoriale di un territorio che continua a essere uno dei motori dell’economia siciliana.

Statelli: “Una Fiera che unisce radici e futuro”

“Questa 58ª edizione rappresenta un momento di rilancio per la Nuova Emaia”, ha dichiarato il presidente Enzo Statelli, che ha sottolineato come il nuovo corso dell’ente fieristico punti a coniugare innovazione e tradizione:

“La Fiera d’Autunno è molto più di un evento commerciale: è un simbolo dell’identità di Vittoria, una vetrina che mette in luce le nostre eccellenze e al tempo stesso guarda al futuro. Lavoriamo per una fiera moderna, aperta ai giovani, alle tecnologie e alla sostenibilità, senza perdere lo spirito autentico che la rende riconoscibile da 58 anni.”

Un entusiasmo condiviso anche dal vicesindaco Giuseppe Fiorellini, che ha rimarcato il valore dell’iniziativa come “strumento di crescita e coesione per l’intera comunità”, capace di “riportare la Nuova Emaia al centro dell’attenzione regionale, grazie a un’offerta fieristica rinnovata e di qualità”.

Il sindaco Aiello: “La Fiera è l’orgoglio di Vittoria”

Durante la presentazione non è mancato l’intervento del sindaco Francesco Aiello, che ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto e per la rinnovata vitalità dell’evento:

“La Fiera d’Autunno è da sempre un orgoglio per la nostra città e un motore di sviluppo per l’intero territorio. L’Amministrazione comunale sostiene con convinzione questo appuntamento, che rappresenta un ponte tra passato e futuro. Vittoria dimostra ancora una volta la sua capacità di fare rete, di valorizzare le proprie radici produttive e di guardare con fiducia alle nuove sfide dell’economia e dell’innovazione.”

Un’edizione da record

La Nuova Emaia si prepara dunque ad accogliere espositori e visitatori da tutta la Sicilia, in un’edizione che promette di essere tra le più partecipate degli ultimi anni. Numerosi i settori rappresentati, dall’agroalimentare alle energie rinnovabili, dall’artigianato all’arredo, dalla meccanizzazione agricola alle nuove tecnologie per l’impresa.

Non mancheranno momenti dedicati alla cultura, alla formazione e alla promozione del territorio, con workshop, degustazioni, aree espositive tematiche e attività per il pubblico di tutte le età.

L’appuntamento con il taglio del nastro inaugurale è fissato per sabato 8 novembre alle ore 16:30.

Per nove giorni, Vittoria tornerà a essere la capitale del fare, dell’impresa e dell’innovazione, nel segno di una tradizione che continua a rinnovarsi, anno dopo anno.

