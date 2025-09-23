Preseason Volley Modica: Lugli e i nuovi arrivati pronti a brillare in A3

Continua a ritmo serrato la preseason dell’Avimecc Modica, con quasi quattro settimane di lavoro che stanno permettendo di amalgamare i nuovi arrivi con lo “zoccolo duro” della squadra. L’obiettivo è chiaro: preparare un gruppo coeso e competitivo in vista della stagione 2025/2026 di Serie A3.

Tra i volti nuovi spicca Leonardo Lugli, opposto di grande esperienza, elemento chiave della campagna acquisti dei “Galletti”. Lugli racconta le prime impressioni sull’ambiente modicano:

“Mi sto integrando nel migliore dei modi – afferma Lugli – abbiamo un bellissimo gruppo che lavora molto bene. In palestra stiamo curando ogni aspetto fisico e tattico, oltre alla coesione di squadra. Le prime sensazioni sono estremamente positive e le mie aspettative coincidono con quelle di tutta la squadra: vogliamo lavorare duramente per ottenere il massimo”.

L’atleta lancia un messaggio ai tifosi: “Vi aspettiamo numerosi al PalaRizza per sostenerci. Cercheremo di onorare la maglia, la città e chi verrà a vederci”.

Primo test in vista del campionato

Sabato pomeriggio, al PalaRizza, è previsto il primo allenamento congiunto con il Ciclope Bronte, squadra di Serie B. Coach Distefano e il suo staff avranno così l’opportunità di valutare lo stato di forma di tutto il roster e di affinare schemi e strategie in vista del debutto stagionale previsto il 26 ottobre a Campobasso.

