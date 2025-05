“Prendiamoci cura dei ragazzi con rinnovata passione”: il Giubileo degli educatori accende la speranza a Ragusa

Un pellegrinaggio carico di significato, una missione condivisa, un appello alla speranza: si è svolto a Raugsa il Giubileo dei responsabili dell’istruzione e della formazione, promosso dalla Diocesi di Ragusa.

Partito alle 18:30 da Piazza Cappuccini, il cammino si è snodato per le vie della città – via Traspontino, Ponte Vecchio, via Maiorana e via Coffa – per culminare con la celebrazione della Santa Messa in Cattedrale, presieduta dal Vescovo monsignor Giuseppe La Placa.

Un evento che ha voluto mettere al centro insegnanti, dirigenti, educatori, formatori e tutti coloro che operano nel mondo della scuola e dell’università. A loro il Vescovo ha dedicato nei giorni scorsi una lettera appassionata, richiamando le parole di Papa Francesco dalla bolla Spes non confundit:

“Con una rinnovata passione prendiamoci cura dei ragazzi, degli studenti, dei fidanzati, delle giovani generazioni! Vicinanza ai giovani, gioia e speranza della Chiesa e del mondo”.

Il Giubileo – che si intreccia con le celebrazioni per i 75 anni della Diocesi di Ragusa – è stato un’occasione per riflettere sul senso profondo dell’educazione come seme di speranza in un tempo in cui tanti giovani vedono vacillare i propri sogni. “La vostra è una missione delicata – ha ricordato il Vescovo – che chiede sapienza, saggezza, empatia, generosità e un cuore capace di accogliere famiglie e studenti. L’approfondimento culturale e scientifico, la trasmissione del sapere e l’attenzione alla crescita dei giovani preparano la società del domani.”

Un invito forte e chiaro: educare è seminare speranza. E il Giubileo, come ha sottolineato La Placa, è l’occasione per “rianimare” quella speranza, con gesti concreti, cuore aperto e uno sguardo fiducioso verso il futuro.

