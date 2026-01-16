Preallerta meteo per la provincia di Ragusa: maltempo in arrivo e indicazioni per la Protezione Civile

RAGUSA – È stato diramato un preallertamento per condizioni meteo avverse valido per la provincia di Ragusa a partire dalle prime ore di lunedì 19 gennaio, con una fase di forte maltempo attesa nei prossimi giorni. La situazione sarà caratterizzata da venti forti o di burrasca provenienti da Levante e Scirocco, precipitazioni abbondanti e mareggiate intense, in particolare lungo le coste ioniche. In attesa degli avvisi meteorologici ufficiali, le strutture operative e le autorità locali sono state invitate a predisporre tutte le misure di prevenzione e intervento utili per far fronte ai possibili fenomeni avversi.

Il documento di allertamento raccomanda in particolare di monitorare i punti critici soggetti a rischio idrogeologico come sottopassi, pendii, impluvi, corsi d’acqua e attraversamenti stradali, e di verificare la sicurezza di cartellonistica, alberature, strutture leggere, pali e tralicci. È stato richiesto anche di allertare il personale comunale e i volontari di Protezione Civile, predisporre il presidio dei punti più a rischio, aprire i Centri Operativi Comunali (COC) e informare la popolazione sui comportamenti da adottare per la sicurezza personale e collettiva. Le previsioni meteo per la provincia di Ragusa indicano per oggi nuvolosità diffusa con possibilità di piogge sparse, venti moderati orientali e temperature intorno ai 12‑14 gradi. Domani è atteso cielo parzialmente nuvoloso con possibili schiarite e venti in rinforzo. Nel fine settimana, sabato e domenica, il tempo resterà variabile con nuvole e locali piovaschi, ma le temperature si manterranno miti per la stagione. La Protezione Civile invita alla massima attenzione e collaborazione fino ai prossimi aggiornamenti previsionali, in considerazione della possibile evoluzione del maltempo.



© Riproduzione riservata