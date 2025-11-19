La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus. L’incontro, […]
Pozzallo: sequestri di hashish e cocaina, segnalati diversi giovani
19 Nov 2025 11:03
Hashish e cocaina sequestrati a Pozzallo e molti giovani segnalati. Controlli antidroga a Pozzallo da parte dei carabinieri di Modica che, nel corso di un servizio coordinato con il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno effettuato una vasta operazione di monitoraggio e prevenzione.
Oltre 20 persone identificate e numerosi controlli
Durante il servizio, i Carabinieri hanno identificato più di 20 persone, controllato vari veicoli e ispezionato due esercizi commerciali. Un’attività capillare che ha permesso di setacciare le zone più sensibili della città, spesso teatro di episodi di microspaccio.
Perquisizioni e sequestri: trovato hashish e cocaina
Le forze dell’ordine hanno eseguito nove perquisizioni personali e una domiciliare, che hanno portato al sequestro di hashish e di alcuni grammi di cocaina.
Fondamentale il contributo dei cani antidroga del Nucleo Cinofili: grazie al loro fiuto, in una piazza del paese sono stati rinvenuti 20 grammi di hashish, suddivisi in due involucri e nascosti tra la vegetazione. Anche questa sostanza è stata sequestrata.
Segnalazioni per giovani trovati con stupefacente
Per alcuni giovani sorpresi con modiche quantità di sostanza stupefacente è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Ragusa per detenzione illecita. Nessun arresto, ma il monitoraggio resta altissimo.
