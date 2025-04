Pozzallo punta alle crociere di lusso. Il cambio rotta a Miami

Riflettori puntati sul porto di Pozzallo che in questo momento è “sbarcato” a Miami, al Seatrade Cruise Global, la più grande fiera al mondo dedicata al settore crocieristico, giunta alla sua 40esima edizione. Si tratta di un evento strategico che ogni anno riunisce tutti gli stakeholder globali del settore per discutere rotte, strategie commerciali, innovazioni e trend del mercato. Oltre a Pozzallo, sono presenti anche Catania e Siracusa. La partecipazione della Sicilia orientale ha suscitato vivo interesse da parte di numerose compagnie internazionali, tra cui MSC, Royal Caribbean, Carnival (con Costa Crociere), Norwegian Cruise, Tui, Marella e Silversea, attratte dal potenziale turistico, culturale ed enogastronomico del territorio, nonché dai progetti infrastrutturali in corso.

“La nostra Autorità ha preso parte a questo prestigioso appuntamento nell’ambito della delegazione dei porti italiani, composta dai principali scali crocieristici nazionali – ha dichiarato Francesco Di Sarcina, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale –. Dopo un proficuo incontro con i vertici di Porto di Siracusa srl e Global Ports Holding (concessioni a Siracusa e Catania), abbiamo tracciato le rotte per la prossima stagione, riscontrando un forte interesse da parte delle compagnie per inserire i nostri porti nei loro itinerari futuri”.

Nel corso della fiera, sono stati anche illustrati i dati 2025 elaborati da Cemar sui movimenti crocieristici nei porti italiani: 14,8 milioni di passeggeri attesi (+4,05% rispetto al 2024) e 5.482 toccate nave (+6,76%), con 179 unità appartenenti a 57 compagnie di navigazione.

Al centro dei numerosi incontri a Miami, le proposte di sviluppo per i porti di Catania e Siracusa e le prospettive crocieristiche del più piccolo porto di Pozzallo. Le tre destinazioni hanno riscosso un notevole consenso, grazie all’offerta unica di patrimonio storico, culturale, archeologico, paesaggistico e gastronomico, abbinata alla facilità logistica delle escursioni giornaliere: i principali siti d’interesse, infatti, si trovano tutti entro un’ora e mezza di bus.

La prossima tappa cruciale per la promozione della Sicilia orientale sarà il 24 ottobre 2025, quando Catania ospiterà per la prima volta l’Italian Cruise Day, il più importante evento nazionale del settore crocieristico, organizzato ogni due anni (l’ultima edizione a Taranto nel 2023). Sarà l’occasione per consolidare i rapporti con le compagnie e discutere i piani per le stagioni 2027-2028.

© Riproduzione riservata