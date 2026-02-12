Pozzallo, nuova vita per la sala dei servizi sociali: uno spazio protetto più accogliente

Un gesto di solidarietà e sensibilità che restituisce calore e dignità ai più piccoli. Il Club Inner Wheel “Pozzallo Rosa Marina” ha completato la riqualificazione della sala dedicata agli incontri protetti presso gli uffici comunali dei servizi sociali di Pozzallo, trasformando un ambiente percepito finora come puramente burocratico in uno spazio accogliente, colorato e pensato a misura di bambino.

Grazie all’inserimento di nuovi arredi e giochi, i giovani utenti potranno vivere momenti delicati in un atmosfera familiare, che contribuisce a ridurre il disagio e a favorire la serenità necessaria per la cura dei legami affettivi. L’iniziativa sottolinea l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazioni del territorio, dimostrando come interventi concreti possano fare la differenza nella vita dei bambini e delle famiglie più fragili.

