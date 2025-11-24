Povertà sanitaria: nuovi ambulatori gratuiti e motorhome per Ragusa

L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà).

Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai cittadini comunitari ed extracomunitari, compresi i titolari di codici ENI e STP, saranno riorganizzati per garantire maggior accesso alle cure essenziali e una distribuzione più omogenea dei servizi sul territorio provinciale.

Ambulatori medici territoriali e orari

Acate – Poliambulatorio Piazza Matteotti, 69: Lunedì 15:00-18:00

– Poliambulatorio Piazza Matteotti, 69: Lunedì 15:00-18:00 Comiso – Ospedale “Regina Margherita” (PTA): Mercoledì 15:00-18:00

– Ospedale “Regina Margherita” (PTA): Mercoledì 15:00-18:00 Vittoria – Guardia Medica Strada per Scoglitti, 29: Giovedì 15:00-18:00

– Guardia Medica Strada per Scoglitti, 29: Giovedì 15:00-18:00 Ispica – Poliambulatorio via Sardegna, 32: Mercoledì 16:00-18:00

– Poliambulatorio via Sardegna, 32: Mercoledì 16:00-18:00 Scicli – Poliambulatorio Ospedale “Busacca”, Padiglione B: Lunedì 15:00-18:00

– Poliambulatorio Ospedale “Busacca”, Padiglione B: Lunedì 15:00-18:00 Santa Croce Camerina – Poliambulatorio via Roma, 130: Martedì 8:30-11:30

– Poliambulatorio via Roma, 130: Martedì 8:30-11:30 Modica – Ospedale “Maggiore-Baglieri” via Aldo Moro: Venerdì 16:00-18:00

Servizi odontoiatrici potenziati

Comiso – Ospedale “Regina Margherita” (PTA): Lunedì e Giovedì 17:00-19:00

– Ospedale “Regina Margherita” (PTA): Lunedì e Giovedì 17:00-19:00 Vittoria – Poliambulatorio via Nino Bixio, 397: Lunedì e Mercoledì 8:30-12:30, Sabato 09:00-11:00

– Poliambulatorio via Nino Bixio, 397: Lunedì e Mercoledì 8:30-12:30, Sabato 09:00-11:00 Modica – via Vittorio Veneto (ex INAM): Venerdì 15:00-17:00

Le prestazioni sono completamente gratuite per chi rientra nei requisiti previsti dal PNES.

Motorhome sanitari: ambulatori mobili al servizio dei cittadini fragili

Parallelamente alla riorganizzazione degli ambulatori, l’ASP di Ragusa ha acquistato dei motorhome sanitari, ambulatori mobili attrezzati che entreranno presto in servizio. Questi mezzi permetteranno di raggiungere anziani, persone fragili e chi ha difficoltà di spostamento, riducendo le barriere geografiche e sociali. A bordo dei motorhome saranno presenti professionisti sanitari in grado di fornire attività cliniche, prestazioni infermieristiche e servizi odontoiatrici, garantendo così cure più vicine ai cittadini.

