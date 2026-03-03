Porto di Pozzallo, pescatore costretto a spingere la barca: il dragaggio atteso da mesi. VIDEO

Un video diventato virale sui social mostra un’immagine simbolo della situazione del porto di Pozzallo: un pescatore costretto a scendere in acqua per spingere la propria barca nel porto piccolo insabbiato. Il filmato, condiviso nel gruppo “Pozzallo… nella storia”, mette a confronto l’entusiasmo delle inaugurazioni di una settimana fa con la dura realtà quotidiana vissuta dagli operatori del porto.

La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini e istituzioni e comunque non poteva passare inosservata. Nella giornata odierna, il Sindaco di Pozzallo ha incontrato il coordinatore dell’ufficio amministrativo del porto, il Dr. M. Scatà, per fare il punto sui ritardi delle operazioni di dragaggio del porto piccolo. Il Dr. Scatà ha spiegato che l’ennesima richiesta di documentazione da parte della CTS regionale è stata completata ieri, consentendo di superare le ultime formalità burocratiche.

Durante la riunione, il Sindaco ha ricevuto rassicurazioni dal Presidente della CTS, Avv. G. Armao, che non saranno più richieste integrazioni documentali e che la Commissione concluderà il procedimento nei prossimi giorni. È stata inoltre concordata, entro i primi giorni della settimana prossima, una riunione operativa con il Presidente della AdSP, il Comandante della Capitaneria di Porto e la ditta affidataria dell’appalto di dragaggio, Catifra s.r.l., per definire finalmente la data di inizio dei lavori.

L’obiettivo è chiaro: non si può più perdere tempo, la stagione estiva è alle porte e il porto piccolo non può rimanere insabbiato, mettendo a rischio la sicurezza dei pescatori e la normale operatività del porto. Il video del pescatore è diventato simbolo di una situazione che combina ritardi burocratici e disagi concreti, tra propaganda e realtà quotidiana, sollecitando interventi urgenti e concreti.

