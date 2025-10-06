Ponti di pace e di solidarietà. Al lavoro il nuovo presidente del Kiwanis Club Scicli: Giovanna Manenti subentrata ad Ausilia Armenia

Un cambio di consegne, quello di ieri, all’insegna della solidarietà e della condivisione di problematiche legate alla pace ed alla fratellanza fra i popoli. Giovanna Manenti torna nel ruolo di presidente del locale service che ha già svolto alcuni anni fa. Il passaggio è avvenuto alla presenza del Luogotenente Governatore della Divisione 3 Sicilia, Antonio Davì. Alla nuova presidente il testimone di un sodalizio ben strutturato che negli anni è riuscito a svolgere un ruolo sociale abbracciando i bisogni soprattutto dei bambini e delle famiglie in stato di bisogno. Un nuovo anno sociale, quello appena iniziato, che sarà fondato sui valori di amicizia, solidarietà e servizio al territorio. Due i messaggi di pace lanciati dalla nuova presidente kiwaniana. L’appello, rifacendosi a Papa Francesco, affinché “il mare nostrum sia luogo di incontro, crocevia di fraternità, culla di vita e non tomba per i morti” e poi, citando il Cardinale Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, affinchè “cessino gli assedi che tolgono pane e acqua… e cessi l’invasione che soffoca ogni speranza”.

