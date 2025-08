Ponte sullo Stretto, via libera dal Cipess. Ma è già polemica

Il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, dando il via libera a un’opera che, ancora prima di vedere la luce, divide il Paese.

L’annuncio è arrivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il ministro Matteo Salvini – protagonista assoluto della conferenza stampa a Palazzo Chigi – non ha nascosto la soddisfazione:

“Il fronte del contrasto alle infiltrazioni mafiose sarà fondamentale. Si adotteranno protocolli come quelli già utilizzati per Expo e altri grandi eventi. Non fare il ponte perché c’è la mafia? Allora non facciamo più nulla in Sicilia e Calabria.”

“Oggi i treni ci mettono tra i 120 e 180 minuti, si scenderà ai 15 minuti. Su gomma dipenderà dal periodo, ma il tempo medio tra i 70 ai 100 minuti si ridurrà a 10 minuti. Ci sarà quindi un enorme risparmio ambientale grazie alla riduzione di CO2″, dichiara Salvini.