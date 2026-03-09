Ponte sul fiume Ippari, collaudo in corso: verso il via libera definitivo

Sono in corso le operazioni di collaudo statico del nuovo ponte sul fiume Ippari lungo la strada provinciale 18, l’arteria che collega il territorio di Santa Croce Camerina con Vittoria. Si tratta di una fase fondamentale prima della riapertura definitiva della strada al traffico veicolare.

La struttura, realizzata con tecnologie di ultima generazione, rappresenta un intervento infrastrutturale strategico per la viabilità della zona. Il ponte è infatti dotato di due giunti speciali progettati per garantire la massima elasticità dell’opera e consentire alla struttura di adattarsi anche in caso di eventi sismici, offrendo standard di sicurezza superiori rispetto alle normali superfici asfaltate.

Il sopralluogo dei tecnici e le rassicurazioni della Provincia

Nei giorni scorsi il sindaco di Vittoria aveva segnalato la presenza di un lieve dislivello tra il tratto di strada che precede il ponte e quello successivo alla grande struttura in ferro che funge da raccordo con l’opera.

A seguito della segnalazione è stato effettuato un sopralluogo tecnico. Gli esperti della Provincia hanno rassicurato sia la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, sia il primo cittadino Francesco Aiello.

Secondo quanto emerso dalle verifiche, le eventuali discontinuità tra il tratto asfaltato tradizionale e la superficie del ponte risultano assolutamente minime e rientrano nella normale tolleranza tecnica prevista per opere di questo tipo.

Finiture finali prima della riapertura della strada

Prima della riapertura al traffico, l’impresa incaricata dovrà completare alcune finiture necessarie per regolarizzare il raccordo tra la nuova struttura e la strada esistente. Si tratta di interventi conclusivi destinati a rendere perfettamente uniforme il passaggio tra i diversi tratti dell’infrastruttura.

Una volta completate le operazioni, verrà data comunicazione ufficiale e, nel giro di poche settimane, la SP 18 potrà finalmente tornare percorribile.

Foto: repertorio

