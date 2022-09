Ponte Stretto, Prestigiacomo (Fi): “Presto documento per rimettere in moto iter”

Un documento tecnico per rimettere in moto l’iter riguardante la creazione del Ponte sullo Stretto. E quanto rilancia Stefania Prestigiacomo, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Sicilia orientale al Senato. Queste le sue dichiarazioni: “Il ‘benaltrismo’ di Caterina Chinnici non stupisce. È il marchio di fabbrica della sinistra incapace di andare oltre i limiti ideologici novecenteschi. La candidata del Pd alla Presidenza della Regione siciliana, si lascia andare alla solita narrazione del ‘ponte sì, ma prima c’è benaltro’. La disastrata viabilità interna stradale e ferroviaria dell’isola evocata dalla Chinnici non può essere la foglia di fico dietro la quale nascondersi per non realizzare un’opera strategica per tutto il sud e simbolo di una Sicilia che rialza la testa. L’ammodernamento del sistema viario siciliano deve prescindere dal ponte che è essenziale se si vuole collegare l’isola con l’Europa: una opportunità fin ora immotivatamente è vergognosamente negata ai siciliani. Grazie al benaltrismo – ingenuo e miope quando proviene dagli stessi siciliani – il partito del nord è riuscito a scippare alla sicilia gli 8 miliardi previsti per il ponte e a dirottarli al già ricco settentrione. Forza Italia è l’unico partito che al governo ha dato impulso concretamente al ponte sino a giungere al progetto canteriabile. I governi di sinistra l’hanno bloccato! Un’opera che oggi poteva essere gia realizzata! Nei prossimi giorni presenteremo un documento di sintesi per rimettere in moto l’iter per l’apertura dei cantieri. Il Ponte si può e si deve fare”. Lo afferma, in una nota la Prestigiacomo, che aggiunge altri passaggi al suo ragionamento.

“Il benaltrismo di Caterina Chinnici non stupisce. È il marchio di fabbrica della sinistra incapace di andare oltre i limiti ideologici novecenteschi. La candidata del Pd alla Presidenza della Regione siciliana si lascia andare alla solita narrazione del ponte sì, ma prima c’è ben altro. La disastrata viabilità interna stradale e ferroviaria dell’isola evocata dalla Chinnici non può essere la foglia di fico dietro la quale nascondersi per non realizzare un’opera strategica per tutto il Sud e simbolo di una Sicilia che rialza la testa”. Così in una nota Stefania Prestigiacomo, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Sicilia orientale al Senato della Repubblica.”L’ammodernamento del sistema viario siciliano – prosegue – deve prescindere dal Ponte che è essenziale se si vuole collegare l’isola con l’Europa: un’opportunità finora immotivatamente è vergognosamente negata ai siciliani. Grazie al benaltrismo – ingenuo e miope quando proviene dagli stessi siciliani – il partito del nord è riuscito a scippare alla sicilia gli 8 miliardi previsti per il ponte e a dirottarli al già ricco settentrione. Forza Italia è l’unico partito che al governo ha dato impulso concretamente al ponte sino a giungere al progetto canteriabile. I governi di sinistra l’hanno bloccato! Un’opera che oggi poteva essere già realizzata. Nei prossimi giorni presenteremo un documento di sintesi per rimettere in moto l’iter per l’apertura dei cantieri. Il Ponte si può e si deve fare”, conclude la Prestigiacomo.