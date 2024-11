Pluripregiudicato denunciato per violazione della sorveglianza speciale

La Questura di Ragusa continua a monitorare attentamente i destinatari di misure di sorveglianza speciale. Recentemente, gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno controllato un pluripregiudicato ragusano, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, violenza privata e tentata rapina, e sottoposto a sorveglianza speciale per oltre tre anni. Nonostante la prescrizione di rientrare entro le 21:00 e non uscire prima delle 7:00, l’uomo si è ripetutamente allontanato senza giustificato motivo. Di fronte a questa violazione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, che valuterà la possibilità di adottare una misura più severa.

