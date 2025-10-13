Plastic Free in azione: il pantano di Arizza torna a splendere grazie ai volontari

Un intervento nell’ambito di un’iniziativa dedicata da Plastic Free onlus alla bonifica del pantano di contrada Arizza, lungo il litorale fra Donnalucata e Cava d’Aliga. Tanti i volontari che hanno aderito all’iniziativa di ripulire dai rifiuti l’area dall’alto valore ambientale e paesaggistico. In campo volontari del WWF, del Comitato Bruca e cittadini comuni. “Tra i rifiuti recuperati sono emersi sacchetti pieni di bottiglie di plastica abbandonati, bottiglie di vetro e una quantità impressionante di mozziconi di sigaretta – è il commento dei protagonisti di questo plastic free – l’impegno a dedicarsi al territorio con il fine di tenerlo pulito è una finalità sociale di grande importanza per la comunità sciclitana sempre pronta a rispondere all’appello. Questo patrimonio umano fatto di volontari rappresenta la forza del territorio. In assenza del contributo dei cittadini attivi, molte aree verdi finirebbero nel degrado, con conseguenze negative sia dal punto di vista estetico che ambientale”.





