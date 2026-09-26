Più sicurezza sulla Spinazza-Piano Grande: accesi i nuovi impianti di illuminazione

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Più luce e maggiore sicurezza lungo uno dei collegamenti più importanti della fascia costiera sciclitana. È entrato ufficialmente in funzione il nuovo impianto di illuminazione pubblica lungo la Strada Regionale 73 “Spinazza – Piano Grande”, nel tratto compreso tra l’incrocio con la S.P. 119 e l’intersezione con la S.P. 95.

Un intervento che interessa circa due chilometri di viabilità, lungo i quali sono stati installati 60 corpi illuminanti a tecnologia LED, collocati su altrettanti pali. Un’opera destinata soprattutto a migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione nelle ore serali e notturne, in un’area caratterizzata da un traffico cresciuto sensibilmente negli ultimi anni.

La SR 73 rappresenta infatti un collegamento strategico tra la fascia costiera e l’entroterra. La presenza di abitazioni, strutture ricettive e attività legate al turismo ha determinato un aumento degli spostamenti anche nelle ore notturne, rendendo particolarmente importante garantire una migliore visibilità lungo il tracciato.

L’accensione del nuovo impianto consente di intervenire su una delle criticità storiche della zona: la scarsa illuminazione di un’arteria percorsa quotidianamente da residenti, lavoratori e turisti. Una maggiore visibilità può contribuire a rendere più sicuri gli spostamenti, facilitando la percezione della carreggiata, degli incroci e degli eventuali ostacoli presenti lungo la strada.

I lavori sono stati gestiti dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e finanziati con uno stanziamento regionale di 170 mila euro. L’intervento era stato promosso dall’onorevole Ignazio Abbate attraverso un emendamento alla precedente manovra finanziaria della Regione Siciliana.

L’obiettivo, per il futuro, è estendere progressivamente gli interventi di illuminazione anche ad altre zone della fascia costiera sciclitana, dove permangono situazioni di carenza dell’illuminazione pubblica e dove la sicurezza della circolazione continua a rappresentare una priorità.

Sul finanziamento dell’opera, Abbate ha sottolineato l’importanza dello stanziamento da 170 mila euro e ringraziato gli uffici tecnici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’Amministrazione comunale di Scicli e i consiglieri comunali dell’area per il lavoro svolto.

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