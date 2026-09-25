Riduzione del costo del buono pasto: a Pozzallo ne beneficeranno oltre cinquecento famiglie

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Si attinge ai fondi che arrivano in aiuto del fenomeno migratorio e che destinano una minima parte al miglioramento della fruizione scolastica. Un contributo complessivo per l’anno in corso pari a 175mila euro di cui 20mila euro destinati al mondo della scuola. La giunta Ammatuna ha deciso di destinare la somma di poco più di 15mila euro proprio per venire in aiuto delle famiglie con figli che frequentano la scuola primaria e richiedono il servizio di mensa nei casi di attività scolastica a tempo prolungato.

Con questa forma di compartecipazione al ticket (il costo applicato dalla ditta esterna affidataria del servizio è pari a 4,73 euro) le famiglie avranno una riduzione di 73 centesimi; il ticket che i genitori dovranno pagare per ciascun alunno è, quindi, pari a 4 euro, il resto sarà coperto dal Comune fino al completamento delle somme posizionate pari a 15.161,00 euro. Il servizio in favore delle famiglie con minori a carico che frequentano la scuola primaria a tempo prolungato statale avrà ricorrenza da lunedì 28 settembre. A dare la direttiva agli uffici l’assessore Alessandra Azzarelli. Gli alunni della scuola primaria statale sono divisi tra i due Istituti Comprensivi presenti sul territorio; beneficeranno di questo sconto ticket oltre 500 ragazzi. Nel totale l’Istituto Comprensivo Statale “G. Rogasi” che include infanzia, primaria e secondaria conta 1.100 alunni; l’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Amore” conta, invece, 843 alunni complessivi tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

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