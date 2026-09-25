ChocoModica 2026: il Comune sgombra i dubbi, la manifestazione si farà

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ChocoModica 2026 resta in calendario e, dal Comune, arriva una rassicurazione netta: non c’è alcuna ipotesi di annullamento della manifestazione, in programma il 30, 31 ottobre e 1° novembre.

A fare chiarezza, dopo i dubbi sollevati in mattinata da Confcommercio Modica, è l’assessore al Turismo, Spettacolo e Sviluppo economico, Leandro Giurdanella, che conferma come l’amministrazione stia proseguendo con la macchina organizzativa in vista dell’appuntamento.

“Nulla, per quanto ci riguarda, può determinare l’annullamento della manifestazione stessa”, chiarisce Giurdanella, spiegando che ieri al tavolo tecnico con i vertici del Consorzio Cioccolato di Modica IGP ci si è confrontati sulle modalità e sui contenuti dell’edizione 2026, riferendo le proposte del Comitato Centro Storico per avere un’edizione condivisa da tutti, Commercianti, residenti e cittadini.

Il confronto, dunque, non sarebbe legato alla possibilità di cancellare l’evento, ma alla definizione di alcuni aspetti ancora da condividere. “Abbiamo posto sul tavolo una serie di tematiche che adesso sono al vaglio del Consorzio e su cui attendiamo risposta”, aggiunge l’assessore.

Palazzo San Domenico, nel frattempo, sostiene di avere già completato gli adempimenti di propria competenza. Sarebbero infatti già definiti gli accordi relativi a spettacoli, logistica, sicurezza e agli altri servizi necessari allo svolgimento della manifestazione.

Il chiarimento del Comune arriva dopo la presa di posizione di Confcommercio Modica, che in mattinata aveva chiesto risposte sul futuro di ChocoModica e mettendo perfino in dubbio che la kermesse si potesse svolgere.

A preoccupare il mondo commerciale è soprattutto la ricaduta economica della manifestazione. Confcommercio stima infatti che ChocoModica possa generare tra 30mila e 50mila presenze e, sulla base di una spesa media prudenziale di 25 euro per visitatore, indica una possibile ricaduta diretta compresa tra 750mila e 1,25 milioni di euro, senza conteggiare pernottamenti, indotto e ritorno d’immagine.

Numeri che spiegano anche l’attenzione con cui commercianti e operatori economici guardano all’appuntamento di fine ottobre.

Ora, però, il quadro delineato dall’amministrazione è diverso da quello che poteva emergere dalle preoccupazioni espresse in mattinata: ChocoModica non è in discussione e il Comune conferma le date già previste. Resta il confronto con il Consorzio Cioccolato di Modica IGP, chiamato a valutare le questioni poste dall’amministrazione e a definire con il Comune gli ultimi elementi dell’edizione 2026.

Una cosa è certa: in questo momento la città ha bisogno di tutto fuorché, beghe, confusione e polemiche.

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