Home / Attualità

Notte movimentata in centro a Comiso: interviene la Polizia

25 Set 2026 10:25
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

E’ stata una notte movimentata in centro a Comiso. Un giovane straniero è andato in escandescenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Comiso, che non senza fatica e garantendo condizioni di sicurezza, sono riusciti a condurre a miti consigli il giovane. Dopo una lunga azione di mediazione, il giovane è stato trasferito in ospedale a bordo di una ambulanza del 118. E’ stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it