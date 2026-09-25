Notte movimentata in centro a Comiso: interviene la Polizia

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E’ stata una notte movimentata in centro a Comiso. Un giovane straniero è andato in escandescenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Comiso, che non senza fatica e garantendo condizioni di sicurezza, sono riusciti a condurre a miti consigli il giovane. Dopo una lunga azione di mediazione, il giovane è stato trasferito in ospedale a bordo di una ambulanza del 118. E’ stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.

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