Circa 700 incarichi per la dirigenza sanitaria, proroghe invece dei rinnovi per 119 professionisti del comparto. È il paradosso che emerge all’Asp di Ragusa, dove due percorsi sembrano viaggiare a velocità diverse. E la domanda è inevitabile: si stanno creando figli e figliastri? A decidere non sono soltanto numeri e delibere. Dietro gli incarichi ci […]
Notte movimentata in centro a Comiso: interviene la Polizia
25 Set 2026 10:25
E’ stata una notte movimentata in centro a Comiso. Un giovane straniero è andato in escandescenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Comiso, che non senza fatica e garantendo condizioni di sicurezza, sono riusciti a condurre a miti consigli il giovane. Dopo una lunga azione di mediazione, il giovane è stato trasferito in ospedale a bordo di una ambulanza del 118. E’ stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.
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