“Colpo d’uva” mancato: arresto dei carabinieri tra i filari in un’azienda agricola di Vittoria

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Doveva essere un colpo rapido, almeno stando alla ricostruzione dei Carabinieri. Ma a interrompere la presunta razzia ci ha pensato una pattuglia del NOR – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vittoria, intervenuta in contrada Bastonaca.

I militari hanno sorpreso un 42enne originario di Gela, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, mentre si trovava all’interno di un’azienda agricola vittoriese insieme ad altre persone.

Il gruppo, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato intento a caricare su un’autovettura numerose cassette di uva da tavola, poco prima prelevate dall’azienda. Alla vista dei Carabinieri, però, la situazione è cambiata rapidamente: i complici sarebbero riusciti a fuggire, facendo perdere le proprie tracce. Per loro sono in corso le attività di identificazione.

Il 42enne, invece, è stato bloccato e arrestato in flagranza. Nel corso degli accertamenti i militari hanno inoltre individuato e sottoposto a sequestro due automobili che sarebbero state utilizzate per trasportare la refurtiva. La merce recuperata è stata interamente riconsegnata ai proprietari dell’azienda agricola.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato inizialmente condotto nella Casa Circondariale di Ragusa. Successivamente, a seguito della convalida dell’arresto, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con obbligo di dimora nel Comune di Gela. Restano ora da identificare gli altri componenti del gruppo.

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