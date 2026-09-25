Modica in aiuto dello Scicli calcio. Da domani si gioca al “Pietro Scollo”

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E’ il classico esempio della sussidarietà fra enti. Il Comune di Modica viene in aiuto della vicina Scicli dove lo stadio “Ciccio Scapellato” non è nelle condizioni adatte ad ospitare le partite di calcio. Il tutto in attesa che questo impianto venga rimesso a nuovo con fondi regionali già posizionati ed utilizzabili. Domani, quindi, la prima gara contro il San Pietro, valevole per il campionato di Prima Categoria, in cui giocherà quest’anno lo Scicli C.R., si terrà al “Pietro Scollo” di contrada Caitina, un impianto di classe interamente ristrutturato. Il grazie della società cremisi al sindaco Maria Monisteri, agli assessori Piero Armenia e Samuele Cannizzaro ed al comandante della Polizia Locale Pierluigi Cannizzaro. “Dirigenza e tesserati desideriamo esprimere un sentito e profondo ringraziamento all’Amministrazione comunale di Modica per la straordinaria disponibilità e la collaborazione dimostrata – dichiara il presidente dello Scicli C.R. – grazie al loro prezioso e tempestivo intervento è stato possibile ottenere in tempi celerissimi il rilascio della licenza di agibilità per lo stadio consentendo alla nostra squadra e ai nostri tifosi di affrontare la nuova stagione sportiva 2026/2027 nelle migliori condizioni possibili.

Quando lo sport unisce le comunità e trova il supporto di istituzioni efficienti e vicine alle realtà del territorio, a vincere sono sempre i valori più sani dell’integrazione e del rispetto reciproco”. Domani pomeriggio, quindi, la prima del campionato di Prima Categoria si gioca a Modica anziché come, nei giorni scorsi, s’era detto a Rosolini.

Intanto l’USD CR Scicli prosegue nella campagna acquisti e cessioni. E’ arrivato l’argentino Agustín Ignacio Cicconofri Dondero, esterno sinistro classe 2007, che ha maturato la sua esperienza calcistica in settori giovanili di prestigio come il Godoy Cruz, Deportivo Maipú ed il Terrassa FC in Spagna. Sue le doti di giocatore veloce sul campo e calciatore che esprime in pieno la tecnica argentina di gioco. Hanno lasciato, invece, la squadra del vice presidente Angelo Massari Tommaso Giannì e Samuele Gigliotti che vanno a giocare, in questa stagione, in Seconda Categoria nella squadra della SSD Scicli Bruffalori alla corte del tecnico Peppe Betto; una squadra che si sta attrezzando per il salto di categoria e che parecchio motivata dall’ingaggio di elementi validi, giovani e con esperienza sul campo per aver giocato in serie superiori.

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