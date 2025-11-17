Pittbull azzanna e uccide un volpino durante una passeggiata di sgambamento

L’atroce fine per un volpino che è stato azzannato a morte da un pitbull durante una tranquilla passeggiata di sgambamento che non era la prima delle tante che, quotidianamente, si tenevano per i due animali. La vittima è stato il volpino che non è riuscito a sfuggire alla voracità del pitbull. I due cani si sono incontrati mentre erano al guinzaglio durante la passeggiata in via Carlo Gnocchi al villaggio Jungi. Sono stati momenti concitati che i proprietari non sono riusciti a contenere.

L’aggressione in un attimo: quando si sono incrociati i due animali, entrambi di sesso maschile, sono riusciti a divincolarsi dalla tenuta dei guinzagli dei loro padroni. Poi l’aggressione ed il ferimento a morte del volpino. Il proprietario ha accusato un malore durante la tragedia. Il pitbull è stato posto ai controlli del personale del servizio veterinario dell’Asp di Ragusa.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale con una propria pattuglia per accertare la dinamica dell’episodio che ha scosso anche gli abitanti del quartiere di Jungi dove insiste la via Carlo Gnocchi e che hanno proceduto ad allertare il servizio veterinario dell’azienda sanitaria iblea per gli ccertamenti e le verifiche.

