Piscina comunale Modica riaprirà presto. Sindaco: “Trovata pesante situazione debitoria nei confronti del Comune”

MODICA – La piscina comunale di Modica è vicina alla riapertura, ma prima sarà necessario risolvere alcune criticità legate alla gestione economica. A spiegarlo è la sindaca Maria Monisteri Caschetto, che interviene dopo le sollecitazioni giunte da più parti, chiarendo la posizione dell’Amministrazione.

“La nostra volontà è quella di riaprire la piscina comunale e di farlo nei tempi più rapidi possibili – afferma il sindaco – anche perché i lavori di efficientamento energetico nella struttura sportiva sono ormai in fase di ultimazione. Tuttavia, nelle more della predisposizione di un nuovo bando per la gestione, era intenzione della nostra Amministrazione concedere una proroga provvisoria alla società che ne ha attualmente la gestione. Nel pieno rispetto del percorso di riordino e risanamento amministrativo ed economico che ci siamo dati, e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, abbiamo chiesto ai responsabili dei settori tecnici ed economico-finanziario del nostro Ente di mettere a sistema tutta la documentazione degli ultimi dieci anni relativi alla piscina comunale”.

Dalla verifica, spiega la Monisteri, è emersa una pesante situazione debitoria da parte dell’attuale società gestrice. “Come più volte richiesto anche in passato, abbiamo nuovamente invitato la società – in data 20 ottobre – a regolarizzare la propria posizione, chiedendo eventuali controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione. Questo fa parte di un lavoro più ampio di ordine e trasparenza che stiamo portando avanti in tutti i settori dell’Ente, un percorso che sta già producendo buoni risultati”.

La sindaca ha sottolineato che l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di riportare chiarezza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche, anche a costo di tempi leggermente più lunghi.

“La buona amministrazione – e la buona politica – non possono prescindere dal rispetto delle regole, del buonsenso e del corretto agire. È questo il metodo che abbiamo scelto e che intendiamo mantenere, anche se ciò comporta qualche settimana in più per risolvere situazioni complesse e stratificate nel tempo. Ma è l’unica strada per assicurare un futuro solido e trasparente alla gestione della piscina e, più in generale, ai servizi comunali”.

Pur riconoscendo la complessità della vicenda, Monisteri Caschetto ha voluto rassicurare i cittadini:

“Siamo pronti sin d’ora a procedere in tempi rapidi per completare tutto ciò che è necessario e permettere che la piscina comunale riapra nel più breve tempo possibile, tornando ad essere un punto di riferimento per lo sport, la salute e la socialità nella nostra città”.

La questione era stata sollevata nei giorni scorsi in Consiglio comunale anche da alcuni consiglieri comunali.

