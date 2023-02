Vittoria si conferma la città con il maggiore numero di pignoramenti di immobili in provincia di Ragusa, tuttavia non è quella più esposta nel rapporto fra quantità di aste e di abitanti.

E’ quanto affermano i dati che ragusaoggi.it ha chiesto al Centro Studi Astasy Analytics di NPLs Re_Solution, autore del consueto rapporto sulle aste immobiliari in Italia, l’ultimo dei quali, pubblicato nei giorni scorsi, è riferito al 2022.



In questa classifica che rappresenta uno dei termometri dell’economia reale, la Sicilia è seconda soltanto alla Lombardia. Un triste primato, visto che fra le due regioni le differenze economiche sono agli antipodi.

A Vittoria, lo scorso anno sono state eseguite 259 esecuzioni immobiliari. Su una popolazione di 63.886 abitanti, è come se ci fosse stato un pignoramento ogni 246 abitanti.

PIGNORAMENTI IN PROVINCIA DI RAGUSA: I DATI

Dopo Vittoria segue Ragusa, con 193 esecuzioni che poi portano all’asta dell’immobile pignorato per effetto di una sentenza di fallimento di un’azienda o di mancato pagamento del relativo prestito da parte di un privato. Al terzo posto Modica, con 185 di immobili messi all’asta.

Di seguito, il numero degli immobili pignorati che non sempre segue il numero di abitanti delle singole città: Comiso (144), Scicli (60), Acate (48), Ispica (39) Chiaramonte Gulfi (38), Pozzallo (24), Santa Croce Camerina (22), Giarratana (10), Monterosso Almo (4).

Nel rapporto abitanti/pignoramenti è Comiso a subire il rapporto più preoccupante: uno ogni 209 abitanti. Seguono Chiaramonte (uno ogni 216 abitanti ), Acate (uno ogni 230 abitanti). La meno esposta appare Pozzallo, con un pignoramento ogni 811 abitanti.