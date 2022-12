Contrada Cicchitto a Vittoria continua ad essere una discarica a cielo aperto: perchè non chiudere l’accesso? “Basterebbero 900 euro”

La discarica a cielo aperto di Contrada Cicchitto a Vittoria continua ad essere un problema. Da molti è stata definita una bomba ambientale e in effetti i soliti incivili continuano a conferire rifiuti di ogni tipo, trasformando l’area in una pattumiera, con grave disappunto dei residenti.

Il Consiglio Comunale di Vittoria ha anche approvato una mozione si chiede all’amministrazione di bonificare l’area. Ma in attesa che ciò avvenga, il consigliere di FdL Giuseppe Scuderi chiede non solo che l’impegno venga mantenuto ma che si proceda ad installare delle barriere in prossimità dell’area, in modo da evitare che venga quantomeno gettata la spazzatura nel sito.

IMesi addietro, è stato effettuato pure un sopralluogo per verificare in che modo intervenire e si è preso atto che sono necessarie spese pari a 900 euro per chiudere i varchi.