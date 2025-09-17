Pietro Guccione incanta a Latina: il giovane boxeur modicano verso la Nazionale azzurra

Il talento di Pietro Guccione, giovane promessa del pugilato modicano, è esploso con tutta la sua forza durante il dual match Italia – Polonia under 15 tenutosi a Latina. L’allievo di Valeria Calabrese, già convinta delle sue doti straordinarie, ha conquistato pubblico e tecnici della Nazionale Italiana di boxe, candidandosi a vestire l’azzurro nei prossimi impegni internazionali.

Una vittoria netta che apre le porte all’azzurro



Durante il match contro un pari peso della Campania, Guccione ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità sul ring. Dopo due conteggi, il giovane atleta ha costretto il suo avversario alla resa prima del limite, confermando le qualità che lo contraddistinguono sin dalle prime esperienze agonistiche.

Il risultato non è passato inosservato ai tecnici federali, rimasti colpiti dal talento del boxeur modicano, al punto da ipotizzare una sua imminente convocazione in Nazionale.

L’orgoglio di Valeria Calabrese



La soddisfazione più grande è arrivata per la sua allenatrice, Valeria Calabrese, che già in passato aveva sottolineato le doti fuori dal comune del giovane pugile:

“Pietro ha decisamente impressionato il tecnico nazionale Patrizio Oliva – spiega Calabrese – le sue caratteristiche e la sua impostazione hanno subito attirato l’attenzione. A un mese dai Campionati Europei di categoria si apre per lui la possibilità di rappresentare l’Italia nella categoria fino a 70 kg. Il fatto che abbiano riconosciuto il valore del mio atleta è motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Un futuro azzurro per Pietro Guccione



Con i Campionati Europei Under 15 alle porte, le chance di vedere Pietro Guccione sul ring con la maglia della Nazionale Italiana di pugilato si fanno sempre più concrete. Per il giovane boxeur modicano, si tratta di un sogno che potrebbe trasformarsi in una straordinaria opportunità di crescita sportiva e personale.

