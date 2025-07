Boxe, tredici anni e già campione: l’ibleo Pietro Guccione conquista Bratislava

A soli 13 anni, Pietro Guccione scrive la sua prima pagina da protagonista nel grande libro della boxe europea. Il giovane talento del Calabrese Fighting Team Modica, allenato dalla pluricampionessa Valeria Calabrese, ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al torneo internazionale Olympics Hopes, svoltosi a Bratislava, in Slovacchia.

Un risultato che va ben oltre il podio. Pietro, nella categoria Under 15 – 70 kg, ha dimostrato una maturità tecnica e caratteriale sorprendente per un pugile che pratica questo sport da pochi mesi e con soltanto due match ufficiali alle spalle.

Sul ring slovacco, in un torneo che ha visto la partecipazione di dodici squadre – tra cui molte nazionali europee – Guccione ha battuto un atleta della nazionale bulgara, imponendosi con autorità e colpendo subito per il suo stile pulito e la freddezza da veterano. In semifinale, ha affrontato il più esperto croato Tomica, cedendo solo al verdetto dei giudici, nonostante uno dei tre arbitri gli avesse assegnato tutte e tre le riprese.

“Pietro ha dimostrato di avere stoffa da campione – afferma con orgoglio Valeria Calabrese –. In un contesto internazionale e di altissimo livello, ha tenuto testa a pugili con più esperienza, lasciando tutti colpiti dalle sue doti tecniche e dal carattere. Se continua così, sentiremo presto parlare di lui anche ai livelli più alti”.

