Piero Turlà sarà ancora un giocatore per l'U.S. Volley Modica - Ragusa Oggi

Piero Turlà sarà ancora un giocatore per l’U.S. Volley Modica

È tempo di altre riconferme per l’U.S.Volley Modica, Piero Turlà sarà ancora un giocatore della rosa attuale per la prossima stagione.

Lo schiacciatore, classe 01’, è pronto a vivere un’altra stagione con i colori della formazione modicana, nella città dove è nato e cresciuto, nella vita come nel mondo dello sport e della pallavolo. C’è en-tusiasmo da parte della società per questo proseguo insieme, per un percorso di crescita parallelo, che può portare a grandi risultati, di squadra e del singolo. C’è anche una certa soddisfazione nella sua vo-glia di continuare l’impegno preso con la società, segno che sono stati trasmessi valori importanti al ra-gazzo come la voglia di lottare in una nuova categoria, l’A3.

“Sarà un campionato molto impegnativo, siamo un gruppo di giovani che hanno voglia di dimostrare il loro valore con un allenatore che sa come guidare il gruppo e come tenerlo coeso. C’è tanta voglia di far bene e speriamo che le aspettative saranno rispettate. Darò il massimo per questa squadra e spero di fare un bel campionato, ma prima di tutto dovremo dare il massimo in allenamento, perchè è li che si costruiscono le vittorie” Così si è espresso il ragazzo sul suo rinnovo e sul campionato che si appre-sta a vivere, solo il tempo potrà dargli ragione.