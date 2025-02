Petizione per la riapertura della guardia medica di Ibla: oltre mille firme in 48 ore

RAGUSA – Il consigliere comunale Giovanni Sortino ha avviato una petizione per chiedere la riapertura della guardia medica di Ibla, raccogliendo oltre mille firme in meno di 48 ore. Un’iniziativa nata dopo una serie di incontri con il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago, per sottolineare la necessità di ripristinare un presidio sanitario essenziale per residenti, studenti e turisti.

“Un servizio indispensabile per il quartiere e per l’intera città”

Sortino evidenzia l’importanza della guardia medica non solo per gli abitanti di Ibla, ma anche per gli studenti universitari e i numerosi visitatori che ogni giorno affollano il centro storico. “Conosciamo le difficoltà della sanità nazionale – afferma – ma riteniamo che un punto di assistenza medica continuativa a Ibla sia fondamentale”.

Un presidio sanitario fisso contribuirebbe anche a ridurre la pressione sul pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II, spesso congestionato, soprattutto con l’arrivo della bella stagione e il conseguente aumento di turisti. Inoltre, la conformazione del quartiere storico, con le sue stradine strette, rende difficile l’intervento tempestivo delle ambulanze, motivo in più per garantire la presenza stabile di un medico in loco.

L’appello alla cittadinanza

Sortino ringrazia chi ha già aderito alla petizione e invita tutta la cittadinanza a sostenere l’iniziativa con la propria firma. “Confidiamo nella sensibilità del dottor Drago, che ha mostrato attenzione alla problematica. Il nostro obiettivo è garantire un servizio sanitario adeguato per il quartiere e per l’intera città”.

