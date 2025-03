Perseguitata per anni, preso stalker a Vittoria

Vivere una vita pensando di essere sempre osservati, sempre sotto la lente di ingrandimento di un uomo che non accetta la fine di una relazione e che fa di tutto per sminuire la personalità di una persona. La quotidianità stessa diventa alienante, un vortice in cui ogni azione, ogni parola, ogni messaggio e ogni passo viene controllato. E tutto questo, accade per anni.

E’ quanto è accaduto a una donna che, dopo aver vissuto un incubo ha finalmente trovato un po’ di pace: la polizia ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo accusato di stalking a Vittoria: per lui è scattato il divieto di avvicinamento.

