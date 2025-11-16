Perde il controllo dell’auto e piomba sui clienti di un bar: grave un 14enne a Priolo

Momenti di terrore ieri pomeriggio a Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, dove un’auto ha travolto pedoni e avventori seduti ai tavolini di un bar in piazza Quattro Canti. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui un ragazzo di 14 anni, trasportato in condizioni gravissime con l’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto quando un uomo, alla guida della propria auto, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo mentre attraversava la piazza. La vettura, fuori traiettoria, ha investito alcune persone a piedi e diversi clienti seduti all’esterno dei bar, per poi schiantarsi contro alcune auto parcheggiate e concludere la sua corsa sul marciapiede.

La scena si è trasformata in pochi secondi in un caos di urla e panico, con i presenti che hanno tentato di prestare i primi soccorsi ai feriti. Particolarmente gravi sono apparse sin da subito le condizioni del giovane di 14 anni, per il quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato in una zona vicina per trasferirlo d’urgenza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, che hanno gestito le operazioni di soccorso e messo in sicurezza l’area.

