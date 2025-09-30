Per Savita Russo il premio delle eccellenze sportive nell’isola. Il riconoscimento al Taormina Sport Festival

L’evento sportivo si è tenuto nello scorso fine settimana a Taormina e Savita Russo ha partecipato raccogliendo i frutti di anni di sacrifici. E’ lei una delle atlete che rappresentano le eccellenze sportive siciliane del passato e del presente. Allieva del Maestro Maurizio Pelligra oggi gareggia con i colori azzurri della Polizia Penitenziaria. Oggi Savita Russo è bronzo agli Europei Senior 2024 (secondo anno juniores), al 5° posto Grand Slam Dushambe (Tagikistan) 2024, vice campionessa mondiale juniores 2024, 5° posto gara a squadre Olimpiadi Parigi 2024 e campionessa europea juniores 2023-2025. Martedì inizia in Perù, a Lima, una nuova avventura sportiva per Savita Russo ai campionati mondiali juniores.

La ventenne judoka ragusana, tesserata con il gruppo sportivo Fiamme Azzurre, è cresciuta alla Judo club Koizumi di Scicli con la guida tecnica del maestro Maurizio Pelligra. “Questo premio è per tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere, in palestra e fuori. Mi sento fortunata ad avere il maestro Pelligra e le Fiamme Azzurre al mio fianco. Ogni traguardo è solo l’inizio di un cammino che voglio continuare con tutta la mia passione. Un grazie và al mio Maestro, alla società Koizumi, alle Fiamme Azzurre per il supporto continuo. Esprimo gratitudine alla mia famiglia ed a chi mi è stato al fianco permettendomi di crescere in ambito sportivo ed umano”.

