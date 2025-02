Peppe Mariotta nuovo assessore del sindaco di Scicli. Umanista d’eccellenza

L’anticipazione sul nome l’abbiamo e quello che il nuovo amministratore sarà anche. Assessore tecnico è la definizione che ha voluto dare il sindaco Mario Marino al nuovo amministratore che entra in giunta ufficialmente nella giornata di oggi. Con la “chiamata” in squadra di Peppe Mariotta il primo cittadino ha chiuso il cerchio dopo tre mesi di attese venute all’indomani delle dimissioni di Valeria Timperanza, espressione della lista civica “Libertà Popolare”. Tre mesi di attese vengono superate con la nomina di Mariotta ad assessore della giunta Marina. Nel pomeriggio di oggi il sindaco Marino lo presenterà alla stampa nella sua stanza alle 17.

Peppe Mariotta, docente di Lettere presso l’Istituto di Istruzione Superiore Quintino Cataudella di scicli, lavora anche presso la Struttura didattica speciale di lingue e letterature straniere dell’Università di Catania. Nel suo curriculum ha rapporti con l’Università degli Studi di Siena – Arezzo dove ha lavorato, è stato anche bibliotecario presso la Biblioteca nazionale centrale Firenze, città della Toscana dove ha studiato lettere classiche presso Università degli Studi. La sua preparazione scolastica pre-universitaria l’ha maturata al Liceo classico “Tommaso Campailla” di Modica.

L’assegnazione delle deleghe è attesa per oggi.

Non c’è molto da chiedersi su quali deleghe andranno a Peppe Mariotta. Da uomo di cultura quale è, gli andrà sicuramente la cultura. Il resto lo dirà il sindaco nella determina di nomina. Il neo assessore ha in tasca un curriculum di due pagine che fanno di lui l’uomo che ha portato Scicli agli onori degli studi e delle conoscenze umanistiche. Peppe Mariotta, ricordiamo, più volte è stato inserito in progetti di ricerca, finanziati da CNR, Università, Miur, e facenti capo al Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell’Università di Firenze. Dal 1998 fa parte del comitato redazionale di “Sileno. Rivista di studi classici e cristiani”.

