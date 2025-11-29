Pedone investito in Corso Sandro Pertini a Modica: soccorso e trasportato in ospedale

Incidente questa mattina, intorno alle 9:45, in Corso Sandro Pertini a Modica, dove un pedone è stato investito da un’auto condotta da una giovane ragazza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto mentre la conducente percorreva il corso. I Vigili del Fuoco di Modica, che stavano rientrando da un altro intervento e si trovavano a passare proprio in quel momento, si sono fermati immediatamente per prestare soccorso e assistere il ferito fino all’arrivo dell’ambulanza del 118. Il pedone è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale modicano per gli accertamenti necessari, ma dalle prime informazioni raccolte non avrebbe riportato lesioni gravi.

Il Comando Provinciale sta acquisendo ulteriori dettagli dai Vigili del Fuoco per chiarire con precisione la dinamica dell’investimento. Le condizioni del pedone, pur suscitando iniziale apprensione, appaiono dunque non preoccupanti. Ha collaborato Cinzia Vernuccio.

