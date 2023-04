Pedalino è con Maria Rita Schembari. Inaugurato comitato elettorale

Nel cuore della frazione, assieme al Sindaco. Pedalino, è con Maria Rita Schembari. E ha scelto di affermarlo domenica scorsa quando in tanti sono stati all’inaugurazione del suo comitato elettorale, al centro di Pedalino. A sincerare una vicinanza che è stata concreta e fattiva in cinque anni di mandato e che lo sarà sempre anche nei prossimi 5.

Serena e sorridente, Maria Rita Schembari ha chiacchierato davanti la sua ‘casa’, “aperta – ha detto – a chiunque vorrà non solo dirmi di come pensa e come desidera Pedalino ma anche di come dare ancora più sostanza a quell’ampia parte del nostro programma dedicato a questa zona fondamentale di Comiso”. Maria Rita Schembari ha parlato ed ascoltato. Come ha fatto in tutti questi cinque anni, fissando nel martedì di ogni settimana il giorno per essere sempre nella frazione casmenea ma facendo spesso eccezione, essendoci anche quando non previsto. Ha ricordato le tante cose fatte qui: dagli allacci fognari per molte famiglie che vivono in una zona della frazione che ne era sprovvista da sempre, ai lavori sulla nuova strada che servono a snellire il traffico soprattutto d’estate, alla risoluzione dell’emergenza idrica, atavico problema di sempre a Pedalino, sino al prossimo cimitero qui, dove nessuno aveva mai fatto.

“Il cimitero a Pedalino era nei programmi della mia amministrazione; essere arrivati realmente alla sua realizzazione, mi inorgoglisce e mi rende felice. Chi vive qui, merita attenzione e poter dare loro la possibilità di seppellire, venire a trovare e piangere i loro cari, senza peregrinare per chilometri, è un atto doveroso e che ho fortemente voluto portare a compimento: un cimitero qui che servirà anche a radicare una Comunità”. Serenità, sorrisi, afflato; come a Comiso venerdì scorso anche a Pedalino domenica il clima è stato quello della condivisione. L’apertura del comitato elettorale di Maria Rita Schembari a Pedalino, ha assunto il significato che lei voleva: condivisione con i residenti, vicinanza e concreta attenzione