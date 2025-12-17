Paura sulla statale dopo il ponte Guerrieri: semirimorchio si sgancia da un autoarticolato. FOTO

Momenti di paura intorno alle 17.30 di oggi lungo la strada statale in Modica-Ragusa, subito dopo il ponte Guerrieri, dove il semirimorchio di un autoarticolato si è sganciato mentre il mezzo pesante stava uscendo dall’area di servizio Esso.

L’incidente si è verificato durante la manovra di immissione sulla carreggiata. Per cause in corso di accertamento, il rimorchio si è separato improvvisamente dalla motrice, rimanendo sulla sede stradale e creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione.

Intervento dell’autogrù dei Vigili del Fuoco di Ragusa

Sul posto è immediatamente intervenuta l’autogrù dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa, che ha provveduto alle complesse operazioni di messa in sicurezza e recupero del semirimorchio. Le manovre si sono svolte in condizioni delicate, vista la posizione del mezzo e il flusso veicolare.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di evitare ulteriori rischi per automobilisti e autotrasportatori in transito.

Viabilità rallentata, nessun ferito

Attualmente la carreggiata è percorribile in un unico senso di marcia e si attende un mezzo speciale per ridurre il peso del rimorchio e rimetterlo sull’autoarticolato. Il traffico ha subito, naturalmente, rallentamenti ed è regolato attualmente da Polizia Municipale di Modica e Polizia Stradale. Non si registrano feriti né altri mezzi coinvolti.

