Paura sul lungomare Andrea Doria: ciclista investe due donne, tre feriti

Marina di Ragusa – Una tranquilla mattinata di fine agosto si è trasformata in attimi di paura ieri, sabato, sul lungomare Andrea Doria, quando un incidente ha coinvolto ieri mattina un ciclista e due pedone. L’episodio si è verificato nell’ultimo tratto della passeggiata, nei pressi della “Baia del Sole”, affollata come sempre nel weekend.

Le due donne, di circa 65 e 75 anni, stavano attraversando la pista ciclabile quando sono state investite dal ciclista. L’impatto è stato violento e tutti e tre – le due pedone e l’uomo in sella – sono caduti rovinosamente a terra, riportando ferite e contusioni.

Sul posto sono arrivate subito le ambulanze del 118: i sanitari hanno soccorso i feriti e li hanno trasferiti in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita, ma la paura tra i presenti è stata tanta.

I Carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. foto di repertorio

