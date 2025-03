Paura in via Fratelli Bandiera a Ragusa: fuoco un’auto

A fuoco un’auto in via Fratelli Bandiera a Ragusa. Per cause ancora in fase di accertamento, ma molto probabilmente dovute a un guasto tecnico, una Fiat Punto ha preso fuoco subito dopo essere stata parcheggiata intorno mezzogiorno.

Le fiamme hanno avvolto immediatamente la vettura e il fumo nero è stato subito notato dai numerosi passanti e residenti che hanno immediatamente chiamato i vigili del fuoco che hanno spento prontamente le fiamme. Per fortuna, nessun ferito, solo tanto spavento.

Foto tratta dal gruppo ragusani su facebook

