Paura in via Amorelli ad Acate: incendio in un’abitazione, per fortuna nessun ferito

Momenti di apprensione ieri sera ad Acate, poco dopo le 21, quando un incendio è scoppiato all’interno di un’abitazione di via Amorelli. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente, facendo scattare l’allarme tra i residenti della zona.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, l’origine del rogo potrebbe essere riconducibile a un guasto di natura elettrica, forse un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno lavorato per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio, riuscendo a evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente.

L’intervento dei soccorritori ha scongiurato conseguenze più gravi, dall’abitazione sono state tirate fuori delle bombole di gas per evitare che potessero esplodere. Non si segnalano persone ferite, anche se alcuni locali dell’abitazione hanno riportato danni a causa del fuoco e del fumo.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

