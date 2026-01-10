Paura al centro petrolifero Irminio: serbatoio in fiamme tra Ragusa e Scicli

Questa mattina un incendio ha colpito uno dei serbatoi del centro petrolifero Irminio, nell’area di San Paolino, lungo la valle dell’omonimo fiume, a pochi passi dal confine tra Ragusa e Scicli e vicino al ponte Ferrante. Le fiamme, visibili da lontano, hanno subito allertato i residenti e le autorità locali.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ragusa, che hanno lavorato senza sosta fino alle prime ore del pomeriggio per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’impianto. Al momento non risultano feriti e danni all’ambiente, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sui rischi legati alle attività estrattive nella zona.

Gli impianti coinvolti erano già inattivi da alcune settimane, in attesa di manutenzione programmata, e i pozzi non erano in produzione. La concessione mineraria di San Paolino rimane valida fino al 2027.

