Paura ad Acate: bomba carta esplode davanti a negozio di alimentari

Momenti di paura nella notte tra martedì e mercoledì ad Acate, quando una bomba carta è stata fatta esplodere davanti a un negozio di alimentari gestito da cittadini originari del Bangladesh. L’esplosione, avvenuta poco prima delle 2 di notte in corso Indipendenza, ha danneggiato la saracinesca dell’attività commerciale e svegliato l’intero vicinato.

Intervento di Polizia e Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute una volante della Polizia del commissariato di Comiso e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche sull’accaduto. Per fortuna non si è propagato nessun incendio e non ci sono stati feriti: è stata danneggiata la saracinesca del negozio. Non è la prima volta che accadono episodi simili ad acate: va ricordato, infatti, l’incendio dello chalet in disuso a Marina di Acate e quello dell’autocompattatore della ditta di igiene ambientale.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’atto che si inserisce in quadro intimidatorio.

“Da primo cittadino provo vergogna per questi atti meschini e deprecabili che potevano avere conseguenze certamente più gravi. Sono certo che i responsabili saranno assicurati alla giustizia, grazie al lavoro delle forze dell’ordine che, pur con organici ridotti, danno sempre il massimo sostegno al nostro territorio e a cui va il nostro ringraziamento”, ha dichiarato il sindaco della città, Gianfranco Fidone.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata