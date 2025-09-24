Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale […]
Paura ad Acate: bomba carta esplode davanti a negozio di alimentari
24 Set 2025 12:19
Momenti di paura nella notte tra martedì e mercoledì ad Acate, quando una bomba carta è stata fatta esplodere davanti a un negozio di alimentari gestito da cittadini originari del Bangladesh. L’esplosione, avvenuta poco prima delle 2 di notte in corso Indipendenza, ha danneggiato la saracinesca dell’attività commerciale e svegliato l’intero vicinato.
Intervento di Polizia e Vigili del Fuoco
Sul posto sono intervenute una volante della Polizia del commissariato di Comiso e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le prime verifiche sull’accaduto. Per fortuna non si è propagato nessun incendio e non ci sono stati feriti: è stata danneggiata la saracinesca del negozio. Non è la prima volta che accadono episodi simili ad acate: va ricordato, infatti, l’incendio dello chalet in disuso a Marina di Acate e quello dell’autocompattatore della ditta di igiene ambientale.
Indagini in corso
Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire i motivi dell’atto che si inserisce in quadro intimidatorio.
“Da primo cittadino provo vergogna per questi atti meschini e deprecabili che potevano avere conseguenze certamente più gravi. Sono certo che i responsabili saranno assicurati alla giustizia, grazie al lavoro delle forze dell’ordine che, pur con organici ridotti, danno sempre il massimo sostegno al nostro territorio e a cui va il nostro ringraziamento”, ha dichiarato il sindaco della città, Gianfranco Fidone.
Contributo fotografico: Franco Assenza
© Riproduzione riservata