Marina di Acate: in fiamme uno chalet a ridosso della spiaggia. VIDEO

Un violento incendio è divampato questa mattina a Marina di Acate, mandando in fumo uno chalet-stabilimento balneare abbandonato situato nei pressi della costa. Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in fase di accertamento, si sono propagate con rapidità, alimentate dal forte vento che in queste ore soffia sulla fascia costiera.

Il rogo è ben visibile dalla spiaggia e persino dal centro abitato, generando apprensione tra i cittadini e i villeggianti presenti in zona. L’area, seppur dismessa, si trova infatti a ridosso di alcune abitazioni stagionali, facendo temere un possibile allargamento del fronte del fuoco.

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono attualmente sul posto per cercare di contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le operazioni sono rese particolarmente complesse dal vento e dalla presenza di materiale facilmente infiammabile all’interno della struttura. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella dolosa, dato lo stato di abbandono della struttura.

© Riproduzione riservata