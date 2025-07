A fuoco autocompattatore ditta Busso. Cosa succede ad Acate? L’allarme del sindaco Fidone

Due roghi nell’arco di poche ore ad Acate. Dapprima l’incendio di un autocompattatore della ditta Busso, che ad Acate gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Alle ore 1.50 circa di stanotte una squadra dei Vigili del Fuoco di Vittoria congiuntamente alla squadra di Santa Croce, sono intervenute, in prossimità del centro abitato di Acate, presso il parcheggio esterno della ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune, per l’incendio che ha coinvolto un autocompattatore in uso dalla ditta. Personale Vigili del Fuoco intervenuto ha provveduto allo spegnimento dell’incendio dell’automezzo e, dopo aver realizzato un’apertura sul cassone hanno immesso della schiuma al fine di estinguere le fiamme del materiale caricato. Sul posto i Carabinieri di Vittoria per gli adempimenti di competenza.

Poche ore dopo le fiamme si sono levate a Marina di Acate, dove hanno distrutto la struttura in legno di un lido ormai in disuso. Il Lido terranova aveva accolto i vacanzieri e la movida estiva negli anni precedenti, ma da tempo non viene utilizzato. E anche quest’anno non era previsto che entrasse in funzione. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il sindaco Gianfranco Fidone non nasconde la sua preoccupazione.

“Quanto sta accadendo ad Acate nelle ultime ore – ha detto Fidone – impone di alzare il livello di attenzione. Prima un incendio ha distrutto un autocompattatore della ditta Busso e poi il rogo nel lido Terranova, abbandonato e ormai in disuso. Ancora non ci sono elementi per stabilire la causa dolosa o meno degli incendi e restiamo in attesa del lavoro degli inquirenti: se ci fosse l’intenzionalità dietro questi roghi sarebbero circostanze inquietanti e preoccupanti”.

