Paura a Malpensa: volo Ryanair da Catania segnala un’anomalia, attivati i protocolli di emergenza

Momenti di forte apprensione nella tarda serata di giovedì all’aeroporto di Malpensa, dove è scattato un allarme per un volo della compagnia Ryanair proveniente da Catania.

L’equipaggio del velivolo, durante la fase di avvicinamento allo scalo lombardo, ha segnalato alla torre di controllo una possibile anomalia a uno pneumatico del carrello di atterraggio. La comunicazione ha fatto scattare immediatamente il protocollo di emergenza previsto per situazioni di potenziale rischio durante l’atterraggio.

Nel giro di pochi minuti l’area del Terminal 2 è stata presidiata da numerosi mezzi di soccorso pronti a intervenire in caso di necessità.

Maxi dispiegamento di soccorsi vicino alla pista

L’allerta ha mobilitato un consistente dispositivo di sicurezza. Poco prima delle 23 nei pressi della pista erano presenti circa una dozzina di mezzi sanitari, tra cui nove ambulanze e tre automediche, posizionate strategicamente per garantire un intervento immediato.

Sul posto sono intervenute anche diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese, supportate dal personale del distaccamento aeroportuale. L’obiettivo era garantire la massima sicurezza durante le delicate operazioni di atterraggio del velivolo.

La procedura è stata seguita passo dopo passo dalla torre di controllo e dal personale aeroportuale, che ha predisposto tutte le misure preventive previste nei casi di possibili problemi tecnici.

Atterraggio regolare e allarme rientrato

Nonostante la segnalazione iniziale, l’atterraggio è avvenuto senza alcuna criticità. L’aereo ha toccato pista regolarmente e non si sono registrati problemi né per l’equipaggio né per i passeggeri a bordo.

Dopo i controlli di sicurezza effettuati sul velivolo e sulle ruote del carrello, la situazione è stata dichiarata sotto controllo. L’emergenza è quindi rientrata e le operazioni si sono concluse intorno alla mezzanotte, con il progressivo ritiro dei mezzi di soccorso.

