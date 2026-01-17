Patenti ritirate, guida in stato di ebbrezza, denunce e uno scooter rubato recuperato: in azione i Carabinieri

Recuperato un motorino rubato, ritirate patenti e denunce per guida in stato d’ebbrezza. I carabinieri di Ragusa hanno intensificato l’attività in tutto il territorio provinciale.

Nel corso dei controlli sono state identificate numerose persone e fermati diversi veicoli. Il bilancio parla chiaro: quattro patenti ritirate per gravi violazioni del Codice della strada e uno scooter rubato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Uno degli episodi più significativi si è verificato durante un servizio di perlustrazione dei Carabinieri della Stazione di Donnalucata. I militari hanno notato uno scooter Piaggio 125 con due persone a bordo che, alla vista della pattuglia, ha improvvisamente cambiato direzione tentando di allontanarsi. Raggiunto e sottoposto a controllo, il mezzo è risultato rubato nei mesi scorsi a Ispica e sullo stesso era stata apposta una targa appartenente a un altro ciclomotore. Il conducente, un 29enne tunisino residente a Scicli, è stato denunciato per ricettazione, mentre lo scooter è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.

Numerosi anche gli interventi legati alla guida in stato di alterazione alcolica, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sulle strade. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Modica e della Stazione di Marina di Modica hanno denunciato un 40enne di Comiso e un 39enne di Modica, entrambi trovati positivi all’alcoltest durante controlli alla circolazione stradale. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente, successivamente trasmessa alla Prefettura per l’avvio del procedimento di sospensione.

Un altro intervento ha visto impegnata ancora l’Aliquota Radiomobile di Modica, chiamata a intervenire per un incidente autonomo sulla SS 194, dove un’autovettura si era schiantata contro un muretto in pietra distruggendolo. Anche in questo caso il conducente, un 40enne albanese residente a Modica, è risultato positivo all’accertamento etilometrico ed è stato denunciato con contestuale ritiro della patente.

Nelle ore notturne, intorno alle 3, una segnalazione giunta al 112 ha permesso ai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa di intercettare un’auto che procedeva a forte velocità e zigzagava lungo la SP 25 Ragusa–Marina di Ragusa. In contrada Gatto Corvino è stata fermata una Fiat Punto nera condotta da un 26enne marocchino residente a Ragusa. All’interno dell’abitacolo sono state rinvenute numerose bottiglie di alcolici già consumate. Il giovane, neopatentato, ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è stato denunciato per il più grave reato di rifiuto di accertamento, con sequestro del veicolo.

L’attività rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione che l’Arma dei Carabinieri sta portando avanti per garantire maggiore sicurezza sulle strade e contrastare comportamenti pericolosi. Come previsto dalla legge, la responsabilità delle persone denunciate sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria competente.

