Pass invalidi falsi, irregolari e usati anche dopo la morte del titolare: Modica dichiara guerra agli abusi

A Modica scatta la linea dura contro chi utilizza in modo scorretto i contrassegni per i parcheggi riservati ai disabili. Il Comando di Polizia Locale ha avviato una serie di controlli serrati per contrastare un fenomeno sempre più diffuso e odioso: l’uso improprio dei pass destinati a persone con disabilità.

Il bilancio delle prime verifiche è allarmante. Sono emerse numerose irregolarità, tra cui contrassegni privi di firma – un dettaglio tutt’altro che formale, perchè senza quel contrassegno è nullo.

I pass usati dai parenti anche quando il titolare era deceduto

Ma non finisce qui. Pass usati da parenti, anche in assenza del titolare disabile, sono tra le violazioni più ricorrenti. Clamorosi i casi di stalli mantenuti anche dopo il decesso del beneficiario. Alcune famiglie hanno continuato a utilizzare permessi ormai decaduti, violando la normativa e occupando spazi non più dovuti.

Il Comando lancia un appello alla cittadinanza: collaborazione e senso civico sono fondamentali per tutelare i più fragili. Gli abusi danneggiano chi quei diritti li ha davvero.

