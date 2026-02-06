Partitura originale di “Luce di Gioia” donata al Santuario di Scicli: Papa Francesco l’aveva già benedetta

La consegna a Scicli, nel Santuario mariano Maria SS. Della Pietà, nel giorno della celebrazione eucaristica di “presentazione al Tempio di Gesù” (Candelora) il 2 febbraio scorso. Il M° Marcello Giordano Pellegrino ha donato a Don Nello Garofalo Parroco e Rettore del Santuario, la partitura in copia originale e firmata di “Luce di Gioia” composta dal musicista sciclitano e dedicata al Cristo Risorto (Gioia) della città di Scicli. La stessa composizione è stata consegnata il 12 aprile del 2022 a Papa Francesco che ha impartito la benedizione apostolica. “Ringrazio di cuore Don Nello per aver accolto con entusiasmo e condivisione questa mia volontà, affinché la composizione ‘Luce di Gioia’ possa essere custodita e conservata presso l’Archivio storico del Santuario mariano della nostra città a perpetua memoria per le generazioni future. Ogni anno la musica ‘Luce di Gioia’ accoglie l’ingresso al Santuario in notturna del Cristo Risorto “GIOIA” di Scicli. Ringrazio tutti i miei concittadini che in queste ore mi stanno inviando messaggi ed attestazioni di stima, affetto e sincera amicizia. La forza della musica è un qualcosa di straordinario, autentico, spesse volte anche irripetibile. Non ho mai pensato di guardare altrove, ho sempre avuto a cuore questa città che mi ha accolto in giovanissima età, che mi ha visto crescere, che insieme ci siamo emozionati nei momenti più straordinari, città che mi ha sempre trasmesso grande affetto… affetto ed amicizia che ricambio in modo incondizionato ad ognuno di voi. Scicli avrà sempre un posto nel mio cuore!”.

