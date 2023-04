Partiti per Malta i primi 20 giovani siciliani: stage retribuiti all’interno di aziende maltesi

Dopo aver svolto l’incontro di formazione, in programma nei giorni passati presso l’Istituto Professionale Principi Grimaldi di Modica, il progetto Crosswork è entrato ufficialmente a regime con i primi 20 giovani siciliani che hanno iniziato i vari stage retribuiti all’interno di aziende maltesi. Il progetto, che ha tra le sue priorità quella di promuovere la competitività nell’area transfrontaliera, ha richiamato ben 30 giovani neo diplomati e disoccupati siciliani che, istruiti sui principali aspetti del progetto e sulle opportunità offerte dalle attività di stage di inserimento lavorativo della durata di sei mesi, stanno iniziando il periodo di inserimento presso le medie e piccole imprese maltesi godendo dell’erogazione di voucher di ben 2000 euro mensili. I precedenti incontri hanno rappresentato delle preziose occasioni per i giovani partecipanti di venire a conoscenza delle realtà aziendali che fanno ora parte del loro quotidiano.

CHE COS’E’ IL PROGETTO CROSSWOR

Continua dunque spedito l’iter del progetto Crosswork che promuove la mobilità transfrontaliera in un contesto lavorativo siciliano caratterizzato da una disoccupazione a livelli alti a fronte di unità qualificate in cerca di occupazione, mentre per quello maltese la situazione è inversa, con un bassissimo tasso di disoccupazione e richieste di forza lavoro in crescita. Crosswork rappresenta dunque un’importante sfida, sia per le imprese che mirano al miglioramento della propria competitività e sia per la forza lavoro in cerca di lavoro all’estero, stimolando l’interazione e lo sviluppo di quei settori prioritari e condivisi tra Sicilia e Malta: economia blu, salute e qualità della vita. Salvaguardia dell’ambiente e servizi per il turismo sostenibile. “Aver iniziato l’inserimento professionale, oltre a sottolineare il successo in termini di adesioni e di coinvolgimento del progetto Crosswork, conferma ancora una volta che i giovani siciliani vogliono scommettere sul proprio futuro lavorativo” ha commentato Bartolomeo Saitta, preside dell’Istituto Professionale Principi Grimaldi di Modica. Contatti significativi, quelli che il progetto inserito nell’asse II del programma Interreg Italia-Malta, è riuscito ad attrarre, come spiega Rosario Alescio, presidente di Logos capofila del progetto: “Siamo entusiasti per la risposta delle aziende e dei giovani che vogliono scommettersi in prima persona e accrescere le proprie competenze.

Abbiamo bisogno di dare un futuro ai nostri ragazzi e l’inserimento nel mondo del lavoro è la chiave per farlo, fermamente convinti che la valorizzazione dei giovani sia un investimento per il nostro futuro, per il futuro dei giovani stessi e per l’intera società”. Partner del progetto sono l’Istituto professionale di stato Principi Grimaldi di Modica e la Malta Chamber of SME – Malta. Partner associati sono il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, Sicindustria – Delegazione di Ragusa, Legacoop Sicilia, Cna Sicilia, Cgil Sicilia, Cisl Sicilia e Uil Sicilia.