Pari tra Ragusa e Vibonese: la lotta per la salvezza è ancora aperta

Ragusa e Vibonese si dividono la posta. Nessun gol segnato, il risultato a occhiali probabilmente delude entra le contendenti e lascia ancora aperti gli spiragli di salvezza per entrambe le formazioni. Sta meglio il Ragusa che ha un punto in più della Vibonese, ma la squadra di Gaetano Lucenti, che giocava tra le mura amiche, ha perso una buona occasione per allungare il passo e mettere una certa distanza con la zona dei play out.

Ci ha provato il Ragusa, ma non è riuscito a sfondare la coriacea difesa dei calabresi, che hanno giocato una gara attenta, hanno lottato su ogni pallone e hanno provato a insediare i padroni di casa.

Il Ragusa, che ha fallito l’appuntamento con la vittoria, ma mantiene comunque una buona posizione in classifica, appena fuori dalla zona play out, domenica prossima ci sarà un secondo appuntamento casalingo: ospiterà ancora una squadra calabrese, la Vigor Lamezia. Mancano ancora sette turni per la conclusione del campionato e per un lotto di squadre, racchiuse nell’ambito di pochi punti, il risultato è aperto.

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